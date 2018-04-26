Житель Нижнего Новгорода убил себя после того, как застрелил бывшую любовницу

У погибшего мужчины было разрешение на хранение двустволки, которую нашли на месте происшествия.

В Нижнем Новгороде на улице 50 лет Победы Московского района сегодня, 26 апреля, были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками убийства. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

— По версии следствия, 55-летний мужчина из принадлежащего ему охотничьего ружья произвёл выстрел в грудь бывшей сожительнице. От полученного ранения 45-летняя потерпевшая скончалась на месте. Затем мужчина покончил жизнь самоубийством, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В салоне автомобиля мужчины следователи нашли разрешение на хранение охотничьей двустволки, которая была изъята с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи продолжают работать на месте происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, это второй такой случай за сегодня. Ранее во Владивостоке молодой человек убил девушку выстрелом в голову из ружья, а после покончил с собой.