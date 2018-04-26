Звезда одного шоу. В "Ревизорро" поддержали критику Самбурской в адрес Летучей

Ранее звезда "Универа" Настасья Самбурская предположила, что ведущая "Летучего отряда" ушла вовсе не из-за проблем со здоровьем.

Главный продюсер "Ревизорро" Валерия Бойко напомнила, что две ТЭФИ заработала вся команда программы, а не одна Елена Летучая. Она также назвала некогда лицо "Ревизорро" хорошей ведущей, но одного шоу. Об этом сообщает Super.

— Есть профессия продюсер, а есть профессия ведущий. Продюсеру почти никогда не стать ведущим, да мы и не стремимся, а ведущий, как правило, в 95% хочет стать "сам себе продюсером". В принципе, какая сложность, что там такого в этом продюсировании? А знаете, это непросто. Найти неизвестную Лену Летучую, увидеть в обычном редакторе потенциал, уговорить канал посмотреть кастинг с неизвестной девушкой и убедить гендиректора канала, что это выстрелит. А потом кропотливо, по миллиметру лепить ведущую, — отметила Бойко.

Она напомнила, что работу редактора, шеф-редактора, операторов, монтажёров, продюсеров не видно.

— Для нас важно, чтобы наш ведущий был самым лучшим. Это мы командой заработали две ТЭФИ, а не одна ведущая. Всегда хочется, чтобы лицо проекта не сразу словила звезду или хотя бы не очень яркую. Лена Летучая — звезда, звезда одного проекта, она ведущая, не продюсер и никогда им не была, не режиссёр и никогда им не была, не редактор "Ревизорро" и никогда им не была, она хорошая ведущая одного проекта "Ревизорро", — подчеркнула Бойко.

Продюсер также выразила надежду, что Летучая "ещё выстрелит".

— А мне, как руководителю проекта "Ревизорро", хочется немного перефразировать великого Табакова: "Куда ведущего ни целуй, всё равно попадаешь в жопу". Но такая уж доля продюсера — отпускать своих звёзд в свободное плавание. И желать им подольше не гаснуть, — заявила она.

Ранее Настасья Самбурская возмутилась поведением Елены Летучей, когда та была ведущей программы "Ревизорро" и "Летучего отряда". По словам Самбурской, ушла Летучая вовсе не из-за болезни.

Напомним, что Елена Летучая покинула шоу "Ревизорро" в ноябре прошлого года, как она говорила, потому что четыре года работала на износ. В качестве ещё одной причины её ухода назывались испорченные отношения с командой и руководством канала. Также она утверждала, что ушла из-за того, что кто-то из съёмочной группы "сливал" информацию о грядущих проверках московским ресторанам.