Уволенный за домогательства к 17-летней биатлонистке тренер отверг обвинения

Старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, которого ранее отстранили от деятельности из-за обвинений в сексуальных домогательствах, отверг слова 17-летней биатлонистки Анны Моисеевой*.

— Действительно ли я приставал к Ане? Нет, это неправда, — цитирует Sports.ru заявление Тутмина.

Стоит отметить, что в комментарии СМИ тренер также называл обвинения юной биатлонистки "хорошо спланированной провокацией".

Напомним, ранее 17-летняя спортсменка Анна Моисеева рассказала, что Сергей Тутмин неоднократно домогался её, предлагая ей продвижение по карьерной лестнице в обмен на интимную связь. После того как об этом стало известно общественности, была начата проверка. А сам тренер уволен и отстранён от деятельности.

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