Экс-глава МВД Украины: На Майдане действовали три группы снайперов

Бывший министр внутренних дел Незалежной проводит собственное расследование событий 2014 года, собирая дополнительные сведения с помощью своих соратников на Украине.

Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко выяснил, что на Майдане действовали три группы снайперов, не зависимых друг от друга. Такое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции свидетелей по делу Виктора Януковича, которого нынешние украинские власти обвиняют в государственной измене.

По словам Захарченко, снайперов на Майдане можно разделить на три категории: те, кто сами по себе вышли на протесты с оружием, "грузинские снайперы" и некая третья сила. Как считает экс-министр, именно третья группы была наиболее подготовленной и организованной. Более того, она сумела тайно попасть в центр Киева и также тайно его покинуть, а доставка оружия для них тоже прошла незаметно для всех.

Также экс-глава МВД Украины заявил о том, что ему известна информация о тех, кто стрелял во время акций протеста.

— Придёт время, и мы назовём фамилии этих людей, сегодня это небезопасно — говорит он.

Ранее украинский депутат Надежда Савченко обвинила в доставке снайперов на Майдан непосредственных орагизаторов акций протеста.

— Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления, — заявила она.

Напомним, в результате вооружённых столкновений в Киеве в феврале 2014 года погибли 77 участников акции протеста и 16 сотрудников правоохранительных органов, а также сотни пострадали. Расследование этих событий не завершено до сих пор.