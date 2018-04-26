Росздравнадзор показал пациенток после неудачных операций в ненадёжных клиниках

Также ведомство опубликовало перечень рекомендаций по выбору медучреждения, которому можно доверить своё здоровье.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) после роста числа осложнений у пациентов после косметологических процедур выпустила видео с результатами неудачных пластических операций, сообщает пресс-служба ведомства.

— Наиболее частыми осложнениями инъекционных косметологических процедур являются воспалительные и аллергические реакции, гнойные абсцессы, язвы, дефекты кожных покровов, — говорится в сообщении службы.

Также служба выпустила рекомендации по выбору качественной клиники.

Во-первых, у учреждения обязательно должна быть лицензия на осуществление таких услуг по адресу их оказания.

— У врача-косметолога должна быль профессиональная подготовка по специальности "Дерматовенерология" и профпереподготовка по специальности "Косметология", — подчеркнул руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и области Андрей Плутницкий.

Кроме того, медицинские изделия, включая имплантируемые, такие как филеры и мезонити, должны быть зарегистрированы на территории России и обладать регистрационным удостоверением. Наличие такого удостоверения можно проверить на сайте Росздравнадзора.

Напомним, за последние две недели стало известно сразу о двух случаях гибели пациенток в московских клиниках пластической хирургии — после операций на нос и на грудь.