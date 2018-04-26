"Почему эти люди туда ездят?" В Киеве раскритиковали украинцев за отдых в Крыму

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что его министерство попытается повлиять на этот вопрос, но не уточнил как.

В Киеве недовольны тем фактом, что украинцы продолжают отдыхать в Крыму после того, как полуостров вошёл в состав России. Глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш высказал своё недовольство выбором Крыма в качестве места для отдыха жителей Незалежной.

— Почему эти люди туда ездят? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации? — заявил Вадим Черныш.

Ранее его заместитель Георгий Тука в эфире "112 Украина" заявил о том, что на данный момент Украина не в состоянии "вернуть" себе Крым.