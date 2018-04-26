Немецкие компании могут потерять 1,5 млрд евро из-за санкций США против России

Почти 80% немецких фирм считают, что Правительство ФРГ должно открыто критиковать антироссийские действия Штатов.

Потери немецких компаний от санкций, которые США ввели в отношении России, могут составить 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщается в пресс-релизе Российско-германской внешнеторговой палаты, которая провела опрос 154 компаний — членов организации.

— Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро и могут составить до €377 млн. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд. При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд, — указывается в сообщении.

Как говорится в пресс-релизе, немецкие компании уже ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами. Согласно их ожиданиям, в ближайшее время могут сократиться обороты и поставки товаров и услуг.

Так, согласно опросу, 79% фирм считают, что Правительство Германии должно открыто критиковать новые санкции США и содействовать тому, чтобы немецкие компании и их представители не пострадали от них из-за бизнеса в России. 19% хотят, чтобы федеральное правительство негласно добивалось того же эффекта.