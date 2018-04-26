Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге 26 апреля, что РФ хотела бы услышать ответ от Соединённых Штатов по поводу показанных Минобороны обломков ракет, найденных после удара США и союзниками по сирийским объектам.
Дипломат подчеркнула, что по серийным номерам снарядов можно узнать "всю судьбу" вооружения, узнать в Белом доме и Пентагоне, что произошло с этими ракетами, учитывая, что Вашингтон заявлял о поражении целей всеми снарядами.
— Нашу страну постоянно безосновательно обвиняют в том, что мы чего только ни делаем, но помимо того, что мы якобы делаем, мы ещё всё время что-то фальсифицируем. Но теперь-то хочется услышать, что нам скажут американские коллеги на фактуру, которая была представлена нами. Ведь это же уже не слова, ещё раз говорю: это вещественные доказательства. И ещё раз хочу сказать, что речь о вооружённой агрессии в отношении суверенного государства. За это нужно отвечать, — сказала Захарова.
Представитель МИД также напомнила о фразе главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона в адрес РФ — "заткнитесь и отойдите".
— У нас теперь готов ответ: идите сюда и объяснитесь, — сказала Захарова.
Ранее начальник Главного оперуправления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские специалисты нашли следы попаданий 22 ракет при ударе США и их союзников по объектам в Сирии из заявленных американскими военными 105. В среду Генштаб Вооружённых сил РФ показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Франции и Великобритании.
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