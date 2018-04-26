Дипломат напомнила, что речь идёт о вооружённой агрессии в отношении суверенного государства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге 26 апреля, что РФ хотела бы услышать ответ от Соединённых Штатов по поводу показанных Минобороны обломков ракет, найденных после удара США и союзниками по сирийским объектам.

Дипломат подчеркнула, что по серийным номерам снарядов можно узнать "всю судьбу" вооружения, узнать в Белом доме и Пентагоне, что произошло с этими ракетами, учитывая, что Вашингтон заявлял о поражении целей всеми снарядами.

— Нашу страну постоянно безосновательно обвиняют в том, что мы чего только ни делаем, но помимо того, что мы якобы делаем, мы ещё всё время что-то фальсифицируем. Но теперь-то хочется услышать, что нам скажут американские коллеги на фактуру, которая была представлена нами. Ведь это же уже не слова, ещё раз говорю: это вещественные доказательства. И ещё раз хочу сказать, что речь о вооружённой агрессии в отношении суверенного государства. За это нужно отвечать, — сказала Захарова.

Представитель МИД также напомнила о фразе главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона в адрес РФ — "заткнитесь и отойдите".

— У нас теперь готов ответ: идите сюда и объяснитесь, — сказала Захарова.

Ранее начальник Главного оперуправления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российские специалисты нашли следы попаданий 22 ракет при ударе США и их союзников по объектам в Сирии из заявленных американскими военными 105. В среду Генштаб Вооружённых сил РФ показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Франции и Великобритании.