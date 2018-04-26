В США обнародовали последнюю часть документов об убийстве Кеннеди

Отмечается, что Штаты должны были опубликовать архив до 2017 года, но срок секретности был продлён указом Дональда Трампа.

Национальный архив США опубликовал последнюю часть секретного архива, который касается убийства Джона Кеннеди. Всего с декабря 2015 года в свободный доступ попало более 47 тысяч документов.

Решение открыть для широкой общественности секретные документы по делу об убийстве Джона Кеннеди было принято ещё в 1992 году. Причём крайним сроком публикации всех данных было указано 26 октября 2017 года. Однако действующий американский лидер Дональд Трамп своим указом продлил срок секретности некоторых документов, считая, что те могут угрожать безопасности Штатов.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время своей поездки в Даллас в штате Техас. Считается, что убийцей был Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Однако американское общество, согласно социологическим опросам, не верит в эту версию.