Глава Пентагона заявил, что США пока не будут выводить войска из Сирии

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Глава Пентагона заявил, что США пока не будут выводить войска из Сирии

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Джеймс Мэттис. Фото: ©Flickr/Chairman of the Joint Chiefs of Staff

США в настоящее время не планируют выводить свои войска с территории Сирии для борьбы с террористами группировки ИГИЛ*. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время выступления в комитете сената по вооружённым делам страны.

— Прямо сейчас мы не выводим войска, — сказал Мэттис.

Он отметил, что такое решение связано с тем, что боевики "усиливают свои операции".

— Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять её, привлекая больше региональной поддержки. Это крупнейший сдвиг, который мы сейчас делаем, — отметил глава Пентагона.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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