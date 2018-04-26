Глава Пентагона заявил, что США пока не будут выводить войска из Сирии

США в настоящее время не планируют выводить свои войска с территории Сирии для борьбы с террористами группировки ИГИЛ*. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время выступления в комитете сената по вооружённым делам страны.

— Прямо сейчас мы не выводим войска, — сказал Мэттис.

Он отметил, что такое решение связано с тем, что боевики "усиливают свои операции".

— Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять её, привлекая больше региональной поддержки. Это крупнейший сдвиг, который мы сейчас делаем, — отметил глава Пентагона.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.