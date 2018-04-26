В Люберцах 15-летняя школьница скончалась от отравления дезодорантом

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 15-летней школьницы в подмосковных Люберцах. Как сообщили Лайфу в правоохранительных органах, тело девочки было найдено в квартире её подруги. Рядом находился аэрозольный баллончик и пакет.

По предварительным данным следствия, школьницы баловались распространённым видом токсикомании — вдыхали пары дезодоранта, пытаясь добиться состояния, похожего на наркотическое опьянение.

После нескольких вдохов девочка потеряла сознание и скончалась.

— По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки, — прокомментировали в правоохранительных органах. — Предварительно установлено, что школьница находилась после уроков в гостях у своей подруги. Запланировано проведение комплекса проверочных мероприятий, в том числе опросов.

Ранее сообщалось, что по той же причине скончался 9-летний житель Ленобласти: мальчик надышался дезодорантом и умер.