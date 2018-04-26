Убийца из Адыгеи пытался утопить улики, но сам чуть не утонул при задержании

После случившегося против злоумышленника возбуждены уголовные дела об убийстве женщины и о посягательстве на жизнь полицейского.

43-летний житель Адыгеи, подозреваемый в убийстве женщины, набросился с ножом на полицейского, когда спалился на уничтожении улик. Правоохранитель обезоружил нападавшего, но тот бросился бежать и, упав с обрыва, сам чуть не утонул. Об этом сообщает региональный СУ СК РФ.

Как установило следствие, ночью 20 апреля злоумышленник пытался избавиться от улик после убийства — сбросить одежду жертву в реку Белая в посёлке Совхозный, однако попался полицейскому.

— Для установления личности неизвестного мужчины, цели его действий и содержимого пакетов, сотрудник полиции потребовал представиться и предъявить документы, а также поинтересовался целью его пребывания в указанном месте, для чего они проследовали в личный автомобиль сотрудника полиции, — указывается в сообщении.

Опасаясь, что правоохранитель узнает об убийстве, мужчина ударил его ножом по лицу. Но полицейский смог его обезоружить. После этого предполагаемый преступник бросился бежать, но случайно упал с обрыва в реку, откуда его пришлось доставать спасателям.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан и водворён в ИВС. Расследование дела продолжается.