Насиловал и убивал 22 года. В Екатеринбурге поймали серийного маньяка

По версии следствия, мужчина угрожал своим жертвам ножом и обещал убить, если они не выполнят его требования.

В Екатеринбурге задержали мужчину, который, как полагает следствие, насиловал женщин и несовершеннолетних. Как сообщает URA.RU, первое преступление было в 1992 году, а остальные — в 2009–2014 годах.

— 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении 32 преступлений, — сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Как отмечается, уголовное дело возбудили по статьям "Убийство, сопряжённое с разбоем и с изнасилованием", "Покушение на убийство двух лиц, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", "Изнасилование несовершеннолетней", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Грабёж" и "Разбой".

Следователи полагают, что своих жертв он находил в малолюдных местах. Угрожая им ножом, он требовал выполнять то, что он хочет. Кроме того, предполагается, что маньяк грабил своих жертв.