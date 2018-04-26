Путин и Карапетян обсудили урегулирование ситуации в Армении

Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян обсудили по телефону ситуацию в республике. Как сообщает Кремль, они акцентировали внимание на важности внеочередных выборов главы Правительства Армении, которые состоятся 1 мая.

— Было подчёркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведённых в апреле 2017 года, — сообщает подробности разговора Путина и Карапетяна Кремль.

Ранее сообщалось, что парламент Армении назначил досрочные выборы главы правительства на 1 мая. Это связано с протестами в Ереване.