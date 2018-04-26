Сам себе режиссёр. Любопытный медведь самостоятельно настроил ракурс фотоловушки

Убедившись, что теперь он более выигрышно смотрится в кадре, косолапый с гордым видом продефилировал по поваленному бревну через овраг.

Забавный случай произошёл в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае. Обитающий в заповеднике гималайский медведь настроил ракурс фотоловушки на свой вкус. После того как косолапый "пошаманил" с оборудованием, в кадр целиком попало поваленное дерево, которое тот решил использовать как подиум.

По словам сотрудников парка, фотоловушка на этом месте поджидала леопардов, поэтому появление перед камерой мишки стало большой неожиданностью. Пройдя по дереву в первый раз, зверь словно остался недоволен тем, как он получился в кадре. Тогда он направился к фотоловушке и лапой передвинул камеру так, чтобы в объектив смог запечатлеть его проход через расщелину полностью.

— Мест, подходящих для подобных съёмок, на "Земле леопарда" не так много, — рассказал РИА "Новости" научный сотрудник заповедника Глеб Седаш. — Мы планировали запечатлеть проход леопарда, но в объективе оказался медведь. В апреле эти звери, ранее выбравшиеся из берлог, активно исследуют территорию, ищут пропитание, едят остатки прошлогоднего желудя, побеги молодых трав.

Специалисты рассказывают, что подобные встречи камер с дикими животными, как правило, заканчиваются поломками устройств видеозаписи. Однако в этот раз всё пошло иначе и получилось весьма любопытное видео.