В Москве пробки достигли девяти баллов

Согласно оценке сервиса "Яндекс. Пробки", заторы на дорогах Москвы в вечерний час пик 26 апреля достигли девяти баллов из десяти возможных.

Девять баллов значат, что город стоит. Особенно трудно сейчас проехать по Садовому кольцу и центральным московским набережным. Пробки есть на ТТК, МКАД, нескольких участках Можайского шоссе, проспектов Мира и Вернадского, Люблинской улицы, а также Ленинского, Ленинградского и Рязанского проспектов.

Ранее синоптики рассказали, что в четверг дождь в Москве и области будет идти весь день с небольшими перерывами, сопровождаясь сильными порывами ветра. Это послужило одной из причин ситуации на дорогах.

Напомним, что сегодня также ограничено движение по некоторым улицам Москвы в связи с репетицией парада Победы.