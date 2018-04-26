Путину представили первый российский "солнцемобиль"

Участники команды Polytech Solar представили президенту России Владимиру Путину первый отечественный "солнцемобиль". Главной особенностью такого устройства являются установленные на крыше солнечные панели. Они позволяют заряжать аккумуляторы прямо во время движения.
— Я предложил Владимиру Путину прокатиться, он сказал: "Да, почему нет?", — говорит Евгений Захлебаев, руководитель команды Polytech Solar.
Российский лидер расписался на "солнцемобиле" и пожелал удачи.
По словам Захлебаева, зарядки хватит примерно на 550 км, если поездка будет проходить, например, в ночное время. Возможно, и дольше, так как устройство "подзаряжается" в пути. Максимальная скорость, которую способен развить "солнцемобиль", — 120 км/ч.
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