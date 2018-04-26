Путину представили первый российский "солнцемобиль"

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Путину представили первый российский "солнцемобиль"

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Участники команды Polytech Solar представили президенту России Владимиру Путину первый отечественный "солнцемобиль". Главной особенностью такого устройства являются установленные на крыше солнечные панели. Они позволяют заряжать аккумуляторы прямо во время движения.

— Я предложил Владимиру Путину прокатиться, он сказал: "Да, почему нет?", — говорит Евгений Захлебаев, руководитель команды Polytech Solar.

Российский лидер расписался на "солнцемобиле" и пожелал удачи.

<p>Фото: © L!FE/Павел Баранов</p>

По словам Захлебаева, зарядки хватит примерно на 550 км, если поездка будет проходить, например, в ночное время. Возможно, и дольше, так как устройство "подзаряжается" в пути. Максимальная скорость, которую способен развить "солнцемобиль", — 120 км/ч.

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