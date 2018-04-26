В Подмосковье 10-летний школьник скончался во время тренировки по теннису

По словам очевидцев, ребёнку внезапно стало плохо, но, несмотря на помощь медиков, спасти его не удалось.

В подмосковном Домодедове правоохранительные органы ведут проверку обстоятельств гибели 10-летнего мальчика во время тренировки в теннисном клубе. По предварительным данным, мальчик пришёл на занятие и стал бегать в составе группы из шести человек. С детьми находился тренер. Внезапно школьник упал и потерял сознание.

На место происшествия незамедлительно вызвали медиков. А пока они ехали, мальчику делали искусственное дыхание, чтобы привести в чувство, однако безрезультатно. Прибывшие врачи начали реанимационные мероприятия, но спасти школьника не удалось.