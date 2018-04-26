В Кемеровской области школьница погибла под завалами заброшенного гаража

В посёлке Благодатный Кемеровской области произошло обрушение неиспользуемого здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Источник агентства рассказал, что, по предварительным данным, погиб один ребёнок, ещё один получил травмы.
Местные СМИ уточняют, что погибшей оказалась 14-летняя местная жительница, которая играла со своим приятелем в заброшенном гараже. В какой-то момент здание обвалилось. Девочка погибла, а мальчик госпитализирован с различными травмами.
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