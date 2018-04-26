Петербурженка выманила у коллеги 12 млн руб., пообещав липовую майнинговую ферму

Теперь женщине грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере.

29-летняя жительница Санкт-Петербурга, работающая в "Панавто" (официальный представитель "Мерседес-Бенц"), обманом выманила у своего коллеги более 12 миллионов рублей, пообещав в обмен продать майнинговую ферму. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в декабре прошлого года женщина предложила своему 43-летнему коллеге из маркетингового отдела купить оборудование для добычи криптовалюты стоимостью более чем в 12 миллионов рублей. Мужчина, не подозревая о намерениях знакомой, согласился. После заключения договора, который оказался липовым, он передал ей обещанные деньги, однако майнинговую ферму так и не получил. При этом "продавщица" пропала.

После случившегося обманутый мужчина, отчаявшись получить обещанное оборудование, обратился в полицию. В отношении сотрудницы "Панавто" возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Подозреваемой грозит до десяти лет тюремного заключения со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время она по-прежнему находится в розыске.