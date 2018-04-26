Кусь за сосок. Известная порноактриса опубликовала фото с гекконом на груди

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Кусь за сосок. Известная порноактриса опубликовала фото с гекконом на груди

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Французская эротическая модель и порноактриса Никита Беллуччи разместила на своей страничке в "Инстаграме" откровенное фото, где геккон кусает женскую грудь.

За два часа снимок набрал более двух тысяч лайков. Пользователи в голос твердят, что той, чья грудь на снимке, должно быть, очень больно. Некоторые же не исключают, что это — фотошоп.

Отметим, что зимой Никита Беллуччи пожаловалась родителям 12-летних подростков на отсутствие воспитания. Модель также заявила, что родители недостаточно контролируют поведение своих детей в соцсетях.

Французские СМИ также сообщали, что Никита Беллуччи стала жертвой домогательств и угроз изнасилования или расправы. В поддержку порнозвезды даже запускали хэштэг в "Твиттере" #JesuisNikitaJesuisLibreDe.

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