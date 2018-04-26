Канцелярия Терезы Мэй подтвердила визит Дональда Трампа в Великобританию

Американский лидер Дональд Трамп проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе планирующегося визита в королевство, подтвердил представитель британского премьера.

— Президент США посетит Британию 13 июля. Он проведёт двусторонние переговоры с премьером во время визита. Прочие детали будут оглашены позже, — приводит РИА "Новости" письменное заявление официального представителя Терезы Мэй.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп посетит Британию с рабочим визитом в середине июля.