Канцелярия Терезы Мэй подтвердила визит Дональда Трампа в Великобританию

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Канцелярия Терезы Мэй подтвердила визит Дональда Трампа в Великобританию

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Американский лидер Дональд Трамп проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе планирующегося визита в королевство, подтвердил представитель британского премьера.

— Президент США посетит Британию 13 июля. Он проведёт двусторонние переговоры с премьером во время визита. Прочие детали будут оглашены позже, — приводит РИА "Новости" письменное заявление официального представителя Терезы Мэй.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп посетит Британию с рабочим визитом в середине июля.

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