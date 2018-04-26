Лето в Питере. 30 STM устроили незапланированный концерт на Дворцовой площади

Американские музыканты спели вместе с фанатами несколько своих песен, после чего отправились в отель.

В преддверии концерта и презентации нового альбома в Санкт-Петербурге участники группы Thirty Seconds to Mars (30 STM) решили прогуляться по улицам города. Сначала американцы прошлись по по Невскому проспекту, но оказавшись на Дворцовой площади, фронтмен группы Джаред Лето не остался неузнанным. В считанные минуты вокруг него собралась толпа поклонников.

Фанаты творчества группы и лично Джареда Лето стали задавать вопросы, просить автографы и фотографироваться с музыкантами. В этот момент кто-то достал гитару и стал играть песни группы. Лето охотно спел для петербуржцев.

Исполнив несколько песен вместе с поклонниками, музыканты всё же покинули площадь и отправились в отель.

Отметим, концерт группы Thirty Seconds to Mars в Санкт-Петербурге пройдёт 27 апреля.