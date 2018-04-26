Постпред РФ при ОЗХО: Москва не допустит новой атаки США на Сирию

Как отметил российский представитель, у него есть доказательства, что видеоролик "Белых касок" о химатаке в Думе — грубая инсценировка.

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на пресс-конференции в Гааге обвинил США в угрозах применения силы по отношению к Сирии.

— Американские наши партнеры опять угрожают новым применением оружия против суверенной Сирии, но мы этого не допустим, — сказал Александр Шульгин.

Также он заявил, что видеозапись, которую США использовали в качестве доказательства применения химического оружия сирийскими войсками в городе Дума — подделка, вследствие чего все "ссылки на этот материал являются несостоятельными".

Добавим, что представители США и Великобритании отказались присутствовать на брифинге, посвящённом предполагаемому случаю применения химического оружия в сирийском городе Дума.

Как сообщал Лайф, ранее Россия уже обвиняла Британию и заподозрила США в инсценировке химатаки в Сирии для "введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии". Позднее были найдены участники ролика боевиков о химатаке, один из которых — 11-летний мальчик. Как рассказали сам ребёнок и его родители, никакой химической атаки не было, а за съёмки в постановочном ролике их семья получила от боевиков продукты.