Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

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Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

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Армен Джигарханян. Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Режиссёра и актёра Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве. Как сообщили знакомые артиста, ему не вызывали скорую — в больницу привезли самостоятельно. По предварительным данным, он находится на обследовании: у артиста было головокружение.

В начале 2018 года артист, как сообщалось, попал в больницу в бессознательном состоянии с сердечным приступом. Сообщалось, что режиссёру стало плохо после того, как он посмотрел передачу с участием своей бывшей супруги на ТВ. Не исключалось, и что приступ стал осложнением после перенесённой пневмонии.

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