Большинство граждан Украины высказались против нового Майдана

При этом почти 70 процентов респондентов отметили ситуацию в государстве как напряжённую.

Более 60% граждан Украины высказались против проведения массовых акций протеста. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", которые приводит "Интерфакс".

Так, на вопрос "поддерживаете ли вы лично проведение массовых протестных акций (нового Майдана)", 63,4% ответили "нет, не поддерживаю", 20,3% заявили о том, что поддерживают, но не будут лично участвовать, 9,7% готовы лично прийти на такие акции. Отвечать отказались 6,6%.

Согласно опросу, 67,1% респондентов готовы участвовать в выборах, 24,2% — подписывать разные петиции и обращения, 9,6% — готовы участвовать в протестных акциях, 4,7% — в акциях гражданского неповиновения и так называемых майданах.

Взять в руки оружие могут 4% опрошенных, а вступить в оппозицию — 2,5%. Не поддерживают никаких форм протестной активности 17,1%. Не стали отвечать 4,9%.

Вместе с тем 67,8% респондентов отметили ситуацию на Украине как напряжённую, 23,3% — как взрывоопасную, 6,6% — как стабильную. Воздержались от ответа 2,3% опрошенных.

59,5% респондентов считают, что события на Украине развиваются в неверном направлении, 31,8% — в неоднозначном, а 5% уверены, что события развиваются в правильном направлении. Не стали отвечать 3,7%.

Исследование проводилось с 19 по 25 апреля, в нём приняли участие три тысячи человек.

Напомним, в результате вооружённых столкновений в Киеве в феврале 2014 года погибли 77 участников акции протеста и 16 сотрудников правоохранительных органов, а также сотни пострадали. Расследование этих событий не завершено до сих пор.