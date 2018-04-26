В Москве пройдёт митинг против блокировки Telegram

Дата проведения протестного мероприятия в центре столицы назначена на понедельник, 30 апреля.

Власти Москвы согласовали представителям Либертарианской партии России проведение шествия и митинга против блокировки мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

— Представителям Либертарианской партии России согласовано проведение 30 апреля акции против блокировки Telegram: с 14:00 до 15:00 запланировано шествие от ул. Маши Порываевой, д. 38 до проспекта Академика Сахарова, где с 15:00 до 16:00 около дома № 9 пройдёт митинг, — цитирует агентство слова собеседника.

Предполагается, что в протестной акции примут участие около пяти тысяч человек.

13 апреля Таганский суд постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в РФ. В результате возникли проблемы с доступом в России к ряду крупнейших интернет-ресурсов, включая некоторые поисковые системы и сайты банков. После этого сотрудники ведомства пообещали изменить систему блокировки мессенджера, "начав делать это более точечно".