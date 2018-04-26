Майкл Помпео утверждён на посту госсекретаря США

Сенат США утвердил кандидатуру экс-главы ЦРУ Майкла Помпео на посту госсекретаря. За него проголосовали 57 сенаторов, против — 42, передаёт Reuters. Теперь ему остаётся принять присягу, и он сможет приступить к своим обязанностям.

Ранее кандидатуру Помпео одобрил комитет сената по иностранным делам — с перевесом всего в два голоса из-за сопротивления демократов. Он стал первым в истории кандидатом на пост госсекретаря, вызвавшим столь бурные дискуссии среди сенаторов.

Напомним, Помпео выдвинули на должность госсекретаря США после увольнения президентом США Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона. Экс-глава американского внешнеполитического ведомства официально закончил исполнять свои обязанности 31 марта, сейчас их временно исполняет Джон Салливан.