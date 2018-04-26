Девственность узбекских школьниц массово проверяют после изнасилования 13-летней

По учебным заведениям ходят медработники из ближайших поликлиник и проводят девочкам УЗИ.

В городе Андижане Узбекистана школьниц начали массово проверять гинекологи, сообщает "Радио Озодлик" со ссылкой на директора одного из учебных заведений.

По словам мужчины, по школам ходят медики из ближайших поликлиник и проводят всем девочкам УЗИ. Эту услугу оказывают за три тысячи узбекских сумов (23 рубля).

Поводом послужило обращение 13-летней школьницы к врачам, которые выяснили, что она на 18-й неделе беременности. Оказалось, что её изнасиловал 60-летний дядя — муж сестры матери. У девочки нет отца, а мама уехала на заработки, из-за чего девочка и жила у родственников.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование" УК Узбекистана. Мужчине грозит срок заключения от 15 до 20 лет.