СМИ: Армен Джигарханян находится в коме

Народный артист СССР Армен Джигарханян, который был экстренно доставлен в одну из московских клиник, находится в коме. Об этом сообщает ТАСС.
— Армен Борисович срочно был доставлен в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что артиста привезли в больницу. По предварительной информации, у него началось головокружение, после чего его доставили в клинику. По другой версии, у актёра проблемы с сердцем.
В начале 2018 года режиссёр, как сообщалось, попал в больницу в бессознательном состоянии с сердечным приступом. Сообщалось, что ему стало плохо после того, как он посмотрел передачу с участием своей бывшей супруги на ТВ.
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