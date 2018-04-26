СМИ: Армен Джигарханян находится в коме

Согласно предварительной информации, актёра и режиссёра подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Народный артист СССР Армен Джигарханян, который был экстренно доставлен в одну из московских клиник, находится в коме. Об этом сообщает ТАСС.

— Армен Борисович срочно был доставлен в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что артиста привезли в больницу. По предварительной информации, у него началось головокружение, после чего его доставили в клинику. По другой версии, у актёра проблемы с сердцем.

В начале 2018 года режиссёр, как сообщалось, попал в больницу в бессознательном состоянии с сердечным приступом. Сообщалось, что ему стало плохо после того, как он посмотрел передачу с участием своей бывшей супруги на ТВ.