Более 20 человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в США

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Более 20 человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в США

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Фото: ©Flickr/rocor

В городе Сьюпириор, штат Висконсин, произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе канадской компании Husky Energy. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 20 человек.

Пострадавших госпитализируют в больницу города Дулут, штат Миннесота.

По словам мэра Сьюпириора Джима Пэйна, взорвался некий контейнер, в результате чего начался пожар. Рабочие завода были эвакуированы, а возгорание удалось ликвидировать.

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