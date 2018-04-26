Более 20 человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в США

В городе Сьюпириор, штат Висконсин, произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе канадской компании Husky Energy. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 20 человек.
MORE: We have new images of the explosion at Husky Refinery in Superior, WI— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 26 апреля 2018 г.
Emergency crews are on the scene and there are multiple injuries reported, thus far pic.twitter.com/cLiZXGVx7h
Пострадавших госпитализируют в больницу города Дулут, штат Миннесота.
По словам мэра Сьюпириора Джима Пэйна, взорвался некий контейнер, в результате чего начался пожар. Рабочие завода были эвакуированы, а возгорание удалось ликвидировать.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени