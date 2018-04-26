В МИД РФ назвали предвиденным назначение Помпео на пост госсекретаря США

Утверждение экс-главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря США в Москве считают предвиденным. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Это предвиденная новость, так и должно было случиться, вот оно и случилось, — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее комитет по иностранным делам верхней палаты дал рекомендацию Сенату полного состава утвердить кандидатуру Майкла Помпео, которого выдвинул президент Дональд Трамп, на пост госсекретаря США.

Сегодня, 26 апреля кандидатура Помпео на посту госсекретаря была утверждена. За него проголосовали 57 сенаторов, против — 42.