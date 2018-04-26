ФСБ за четыре дня нейтрализовала 26 участников бандгрупп

Как отмечается, деятельность террористов пресекли на территории Дагестана и Татарстана, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей.

Представители ФСБ России во время серии операций в пяти регионах России пресекли деятельность 26 участников бандгрупп и террористических формирований, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности РФ в период с 21 по 24 апреля проведён ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур, — отмечается в сообщении.

Как отметили представители ведомства, руководство деятельностью всех ячеек террористических организаций, планирование и подготовка нападений и пропаганда велись через Telegram.