Дуров: Интересующие ФСБ номера террористов не были связаны с Telegram

Основатель мессенджера отметил, что технически невозможно передать ключи для расшифровки переписок.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что несколько мобильных номеров из запроса, поступившего от ФСБ при расследовании петербуржского теракта, никогда не имели аккаунтов в мессенджере.

— Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке шести террористов, участвовавших в теракте в Санкт-Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имела аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью ещё в прошлом году, — сообщил Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Дурова, для координации теракта в большей степени использовался не Telegram, а другой мессенджер — WhatsApp.

Также основатель мессенджера рассказал, что Telegram и прочие современные мессенджеры не способны передать ФСБ ключи для расшифровки пользовательской переписки из-за технических особенностей шифрования.

— Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, едва ли. Ключи для расшифровки переписки всех пользователей ни Telegram, ни прочие мессенджеры не могли бы выдать при всём желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году, — заявил он.

Летом 2017 года представители ФСБ заявили, что члены международных террористических группировок на территории России наиболее активно пользуются мессенджером Telegram, который предоставляет террористам возможность создавать чаты с повышенным уровнем шифрования. В ведомстве считают, что Telegram использовали при организации теракта 3 апреля 2017 года в питерском метро.

ФСБ запрашивала у мессенджера данные о переписке фигурантов дела о теракте, но получила отказ, после чего мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей. Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру в РФ за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки.