В день "химатаки" в больницы поступали пациенты с лёгкими симптомами удушья от дыма и пыли.

Сирийский врач-реаниматолог Халил аль-Джейш на пресс-конференции в Гааге заявил, что никаких симптомов применения химического оружия у пациентов городской больницы Думы не было.

Врач рассказал, что в день, когда якобы было применено химическое оружие, он находился на дежурстве в отделении неотложной помощи и принимал больных. По его словам, тогда в больницу поступило около 15 пациентов с симптомами удушья лёгкой и средней тяжести.

— Они надышались дымом и пылью, никаких других симптомов не было. Это произошло в результате бомбардировки близлежащих зданий. Люди там надышались дымом и пылью. Симптомы удушья были средние и лёгкие. Мы приняли все необходимые меры, дали кислородные маски согласно их симптомам, — рассказал врач.

Также Халил аль-Джейш вспомнил момент, когда начали появляться люди из "Белых касок", которые стали создавать хаос и панику в больнице.

— Стали появляться незнакомые люди, создавать атмосферу хаоса, поливать людей водой. Мы в это не поверили: как специалисты, мы видели, что нет никаких симптомов воздействия химического оружия на людей, — рассказал доктор.