Названа причина смерти диджея Avicii

Ранее поклонники заявили, что в смерти шведского диджея якобы виновны его менеджеры

Шведский диджей Тим Берглинг, который известен под псевдонимом Avicii, покончил с собой. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на родных артиста. Они также заявили, что исполнитель написал предсмертную записку.

— Наш Тим был искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы. Он действительно боролся с мыслями о смысле жизни, счастье. Он больше не мог продолжать, — заявили родственники.

Фанаты уже обвинили в смерти диджея его менеджеров. Дело в том, что он не раз жаловался на слишком плотный график. Он даже, как отмечалось, хотел прекратить гастроли, но команда была против.

Напомним, 28-летнего Avicii нашли мёртвым в Омане 20 апреля. Полиция не нашла следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Ранее американские СМИ обнародовали фотографию диджея, сделанную за день до его смерти.