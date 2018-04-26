Билл Косби признан виновным по делу о домогательствах 14-летней давности

Как сообщается, 80-летнему актёру теперь грозит от 15 до 30 лет лишения свободы.

Суд признал виновным в сексуальных домогательствах актера Билла Косби. Отметим, что всё происходило в 2004 году. Пока не будет вынесен приговор, Косби остаётся на свободе благодаря ранее внесённому залогу.

Напомним, десятки женщин обвинили 80-летнего Косби в том, что он давал им снотворное, а после насиловал. До суда пока дошло разбирательство с 44-летней Андреа Констанд.

Телеканал NBC26 сообщал, что Косби якобы изнасиловал женщину в 2004 году. Однако тогда она не выдвинула обвинений, а в 2006-м они заключили мировое соглашение. Косби при этом утверждал, что отношения с Констанд были по обоюдному согласию.