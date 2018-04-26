Метание кур и драка. Презентация первой песни Шурыгиной переросла в потасовку

Презентация первой песни Дианы Шурыгиной и певца Саши Акта в кафе "Гладиатор" на концерте артиста Сергея Филимонова была прервана рядом неожиданных событий: сначала в неё на сцену неизвестный молодой человек метнул белую курицу, а после бросился с кулаками на её мужа. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

По данным телеграм-канала, на вечеринку была вызвана полиция. Диана Шурыгина и её муж Андрей Шлягин считают, что "метатель куриц" — из числа тех же "недоброжелателей", которые сорвали их свадьбу, приведя барана.

Напомним, уроженка Ульяновска Диана Шурыгина стала известна после того, как в 2016 году обвинила своего знакомого Сергея Семёнова в изнасиловании. Общественность вела ожесточённые споры на тему того, было ли преступление на самом деле.