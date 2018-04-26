Появились новые данные о пытках под руководством кандидата на пост главы ЦРУ

Национальные архивы США разместили новую версию документов, которые связаны с делом о пытках подозреваемых, проводившихся под руководством кандидата на пост главы ЦРУ Джины Хаспел.

Congratulations to Gina Haspel . First Female Director of CIA. pic.twitter.com/ZmT9APR0Vt — DevilDog23 (@DevilDog2323) 13 марта 2018 г.

— Хаспел лично руководила пытками задержанного ЦРУ в 2002 году, которые включали в себя по меньшей мере три пытки, имитирующие утопление, впоследствии чего был разработан приказ об уничтожении видеосвидетельств о применении пыток, — отмечается в пресс-релизе.

Ранее глава США Дональд Трамп предложил на место главы ЦРУ Джину Хаспел. В случае утверждения сенатом она станет первой женщиной, которая возглавит данное ведомство.