Появились новые данные о пытках под руководством кандидата на пост главы ЦРУ

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Появились новые данные о пытках под руководством кандидата на пост главы ЦРУ

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Национальные архивы США разместили новую версию документов, которые связаны с делом о пытках подозреваемых, проводившихся под руководством кандидата на пост главы ЦРУ Джины Хаспел.

— Хаспел лично руководила пытками задержанного ЦРУ в 2002 году, которые включали в себя по меньшей мере три пытки, имитирующие утопление, впоследствии чего был разработан приказ об уничтожении видеосвидетельств о применении пыток, — отмечается в пресс-релизе.

Ранее глава США Дональд Трамп предложил на место главы ЦРУ Джину Хаспел. В случае утверждения сенатом она станет первой женщиной, которая возглавит данное ведомство.

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