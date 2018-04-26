Китаец год жил с 20-сантиметровым стальным стержнем в желудке

Мужчина решил посетить врача несмотря на то, что у него не было никаких болевых ощущений.

В Китае провели операцию жителю города Чэнду, который около года назад на спор проглотил тонкий стальной 20-сантиметровый стержень. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В прошлом году друзья пообещали мужчине пять тысяч юаней (примерно 50 тысяч рублей), если тот его проглотит. Во избежание неприятных ощущений он положил стержень в пластиковый корпус шариковой ручки.

Через несколько месяцев мужчина осознал, что предмет так и остался у него в животе. Несмотря на то что ему не было больно, он решил посетить врача. Рентген показал, что стержень действительно застрял в желудке, при этом одним концом проткнул желудочную стенку. Чтобы достать предмет, хирурги потратили полтора часа. Операция обошлась жителю Китая в 20 тысяч юаней (около 200 тысяч рублей).

В прошлом году во Вьетнаме у мужчины из желудка достали ножницы спустя 18 лет после операции.