Майк Помпео вступил в должность госсекретаря США

Ожидается, что уже сегодня он направится в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Майк Помпео приступил к обязанностям государственного секретаря США. Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

— Судья Верховного суда Сэмюэл Алито привёл госсекретаря к присяге, — заявила Нойерт.

Как передаёт Reuters, новый госсекретарь в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Кроме того, он примет участие в министерской встрече стран НАТО в Брюсселе.

Ранее сенат США одобрил кандидатуру бывшего главы ЦРУ. За него проголосовали 57 представителей штатов из 100. Помпео стал 70-м главой Госдепартамента.