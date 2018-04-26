Майк Помпео вступил в должность госсекретаря США

Майк Помпео приступил к обязанностям государственного секретаря США. Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
— Судья Верховного суда Сэмюэл Алито привёл госсекретаря к присяге, — заявила Нойерт.
Как передаёт Reuters, новый госсекретарь в ближайшее время посетит Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Кроме того, он примет участие в министерской встрече стран НАТО в Брюсселе.
Ранее сенат США одобрил кандидатуру бывшего главы ЦРУ. За него проголосовали 57 представителей штатов из 100. Помпео стал 70-м главой Госдепартамента.
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