Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актёра

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна опроверг сообщения о том, что актёр находится в коме. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Он не в коме, это неправда, — сказал Артур Согомонян.
По его словам, артист чувствует себя не очень хорошо, но "ничего критического". Сейчас он находится в одной из столичных больниц на профилактическом обследовании.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актёр экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме.
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