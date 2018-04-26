Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актёра

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна опроверг сообщения о том, что актёр находится в коме. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Он не в коме, это неправда, — сказал Артур Согомонян.

По его словам, артист чувствует себя не очень хорошо, но "ничего критического". Сейчас он находится в одной из столичных больниц на профилактическом обследовании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актёр экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме.