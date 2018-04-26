Собчак опровергла сообщения о визите в Крым

Ранее в СМИ появилась информация о том, что телеведущая якобы получила разрешение от Киева на въезд в Крым через Украину.

Телеведущая Ксения Собчак опровергла сообщения о том, что она планирует посетить Крым.

— Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И, в принципе, не исключаю для себя законного попадания на эту территорию... Но сейчас в Крым я не собираюсь, — написала Собчак в своём "инстаграме".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что телеведущая якобы получила разрешение от Киева на въезд в Крым через Украину.

Ранее Ксению Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение госграниц Украины" при поездке на полуостров Крым в апреле 2014 года. Кроме того, как говорится на сайте, телеведущая в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.