В Йемене убили одного из командиров "Аль-Каиды"

Отмечается, что убитый террорист был "одним из наиболее известных командиров "Аль-Каиды" в Шабва.

В Йемене ударом с беспилотника был ликвидирован один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды"*. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Беспилотник, предположительно, американский, убил командира "Аль-Каиды" Насера Хусейна Бамдуха аль-Бубакри аль-Ауляки, когда он находился в долине Рафд муниципалитета ас-Саид на юго-востоке Йемена, — сказал агентству источник в провинции Шабва.

Отмечается, что убитый террорист был "одним из наиболее известных командиров "Аль-Каиды" в Шабва.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.