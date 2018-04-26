Названы страны — лидеры по числу допинговых скандалов в 2016 году

Отмечается, что итальянцы 147 раз нарушили антидопинговые правила. Второе место в этом рейтинге заняли французы (86), а замкнули тройку атлеты из США, у которых набралось 76 нарушений.

По итогам 2016 года представители Италии чаще других стран были замечены в употреблении допинга. Об этом сообщается в отчёте Всемирного антидопингового агентства (WADA) на сайте организации.

По её данным, в 2016 году итальянцы 147 раз нарушили антидопинговые правила. Второе место в этом рейтинге заняли французы (86), а замкнули тройку атлеты из США, у которых набралось 76 нарушений.

Что касается России, отечественные атлеты вместе со спортсменами из Индии разместились на шестой строчке. У обеих стран по 69 допинговых историй.

Чаще всего допинг находили у легкоатлетов (205 случаев), за ними идут представители бодибилдинга (183), на третьем месте — велосипедисты (165). У футболистов в 2016 году WADA выявило 79 нарушений — в итоге у них пятый результат.

Всего в 2016 году было 1595 нарушений антидопинговых правил (из них 1574 совершили спортсмены и ещё 21 — тренеры), в употреблении запрещённых препаратов замечены спортсмены из 117 стран.