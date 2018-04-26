Родители умершего американского студента Отто Вомбиера подали иск к КНДР

Заявление подано незадолго до встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на май.

Родители американского студента Отто Вомбиера, умершего сразу после освобождения из-под стражи в КНДР в 2017 году, подали в суд на северокорейские власти. Об этом сообщает телеканал ABC News.

— Северная Корея, где действует преступный режим, взяла Отто в заложники за свои противоправные цели и жестоко замучила его и убила его, — говорится в иске.

Родители студента потребовали от Пхеньяна компенсации, но сумма не уточняется.

Напомним, в 2016 году северокорейские власти приговорили Отто Вомбиера к 15 годам заключения за попытку украсть и вывезти из КНДР плакат с пропагандой. Студента вернули на родину спустя год в состоянии комы. В июне 2017 года Вомбиер скончался в больнице Цинциннати в штате Огайо, так и не придя в сознание. Родители погибшего неоднократно заявляли, что в КНДР их сына подвергали жестоким пыткам.