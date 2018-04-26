Сирия обнаружила у боевиков британские и немецкие химикаты

По словам постпреда Сирии при ОЗХО Гасана Обаида, он надеется, что эксперты ОЗХО в Сирии смогут "посетить склады, где были обнаружены химикаты, оставленные террористическими группировками в Думе".

Заместитель постпреда Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Обаид рассказал на пресс-конференции о найденных сирийскими войсками складах боевиков с химикатами, которые были произведены в Германии и Великобритании.

По словам Обаида, он надеется, что эксперты ОЗХО в Сирии смогут "посетить склады, где были обнаружены химикаты, оставленные террористическими группировками в Думе". Дипломат также отметил, что армия Сирии "обнаружила там химикаты из Германии и Великобритании, в том числе из лаборатории Портон-Даун в Солсбери".

— Тогда все ложные обвинения будут разоблачены, и мир узнает правду, добавил Обаид.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российская сторона настаивает, чтобы эксперты провели осмотр обнаруженных в Думе подпольных лабораторий с производимыми там химическими боеприпасами.