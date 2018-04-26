"Я слишком занят". Трамп признался, что не купил подарок Меланье ко дню рождения

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"Я слишком занят". Трамп признался, что не купил подарок Меланье ко дню рождения

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Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей. Фото: © Flickr/Disney | ABC Television Group

Как на эти слова отреагировала сама первая леди Соединённых Штатов, пока не известно.

Президент США Дональд Трамп не купил подарок ко дню рождения своей супруге Меланье из-за занятости. Об этом сам Трамп рассказал в эфире телешоу Fox and Friends.

— Мне лучше не ввязываться в это, потому что я могу попасть в неприятности. Может быть я и не купил ей ничего. Зато у меня для неё есть красивая открытка. Вы знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки. Я купил ей красивую открытку и красивые цветы, — заявил президент.

В четверг, 26 апреля, первая леди США Меланья Трамп празднует день рождения. Ей исполняется 48 лет.

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