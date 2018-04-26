"Я слишком занят". Трамп признался, что не купил подарок Меланье ко дню рождения

Как на эти слова отреагировала сама первая леди Соединённых Штатов, пока не известно.

Президент США Дональд Трамп не купил подарок ко дню рождения своей супруге Меланье из-за занятости. Об этом сам Трамп рассказал в эфире телешоу Fox and Friends.

— Мне лучше не ввязываться в это, потому что я могу попасть в неприятности. Может быть я и не купил ей ничего. Зато у меня для неё есть красивая открытка. Вы знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки. Я купил ей красивую открытку и красивые цветы, — заявил президент.

В четверг, 26 апреля, первая леди США Меланья Трамп празднует день рождения. Ей исполняется 48 лет.