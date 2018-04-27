На Украине запретили аспирин

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На Украине запретили аспирин

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Фото: © Flickr / Jill Watson

Отмечается, что подобные меры связаны со смертью одного пациента, применявшего ацетилсалициловую кислоту.

На Украине временно запретили аспирин производства фармацевтической компании "Лубныфарм". Об этом сообщается на сайте Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Отмечается, что временный запрет на лекарственный препарат (серия 150717, "Ацетилсалициловая кислота", таблетки по 500 мг в блистерах № 10) был введён после смерти одного пациента. Выяснилось, что он применял препарат именно этой серии.

Как заявили в украинской Госслужбе, в связи с инцидентом теперь у всех субъектов хозяйствования проверят, есть ли у них запрещённая серия аспирина.

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