Представители властей США осматривают территорию Генконсульства РФ в Сиэтле

До недавнего времени у здания дежурили полицейские. Сегодня правоохранителей здесь не замечено.

Представители властей США осматривают территорию Генерального консульства России в Сиэтле. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, люди в гражданской одежде ходят по территории дипобъекта и заходят внутрь резиденции. Рядом со зданием припаркован один автомобиль, ещё один стоит за зданием.

Отмечается, что до недавнего времени у генконсульства дежурили полицейские. Сегодня правоохранителей не замечено. На крыше здания по-прежнему развевается флаг России.

Напомним, ранее США потребовали закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле 2 апреля и освободить здание до 24 апреля. Это было сделано вместе с выдворением 60 российских дипломатов в качестве ответа на якобы причастность Москвы к инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В среду, 25 апреля, стало известно, что представители американских властей попали на территорию резиденции генконсула России в Сиэтле и взломали замок на входной двери.